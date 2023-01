Gerente de hospital de Nariño, Antioquia, en el ojo del huracán por "comentario" sobre Lucas Villa

Una controversia en redes sociales se desató por las palabras de Felipe Cadavid, gerente del hospital de Nariño (Antioquia) , para referirse a Lucas Villa, quien luego de cinco días falleció producto del ataque a bala del que fue víctima junto a otras dos personas cuando se encontraba en un plantón pacífico en el viaducto de Pereira.

“Llevaba 17 años estudiando. Era un gamín más que va a la universidad solo a dar lidia y crear células para acabar con todo. Bien muerto”, comentó en una publicación de noticias.

Sin embargo, sus palabras además de generar indignación, no pasaron desapercibidas ante el cargo que él ocupa. De inmediato le llovieron duras críticas por la manera de referirse al joven que fue asesinado.

“Rechazamos los mensajes estigmatizadores de Felipe Cadavid, actual gerente del hospital de Nariño, Antioquia, contra la dignidad y el buen nombre del líder luchador Lucas Villa, asesinado en Pereira. Exigimos a la Procuraduría todas las sanciones a este funcionario”, recalcó la organización Proceso Social de Garantías en Antioquia.

Rechazamos los mensajes estigmatizadores de #FelipeCadavid actual Gerente del hospital de #NariñoAntioquia contra la dignidad y el buen nombre del lider luchador #LucasVilla asesinado en Pereira. Exigimos a @PGN_COL todas las sanciones a este funcionario por hecho. pic.twitter.com/BzaxLrJUTx — PSG-GarantiasDDHH (@GarantiasPSG) May 11, 2021

Tras la ola de cuestionamientos, Cadavid emitió un comunicado en el que pide disculpas públicas y afirma que sus palabras fueron sacadas de contexto, además que no comprometen en ningún momento la entidad que representa, pues escribió desde su perfil personal.

“El comentario realizado en dicho medio de comunicación no corresponde a la realidad de lo que muchas personas están opinando al respecto, ya que se descontextualizó y solo se presentó la imagen del último comentario, más no de la secuencia que se traía dentro de la conversación y que a la final obvie el signo de interrogación, que dejaba claro que se trataba de una pregunta para reflexionar de que cualquier vida es importante, no estaba afirmando, solo preguntado”, aseguró.

Este es el comunicado del polémico funcionario: