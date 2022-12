Gigantesco globo por poco acaba con varias casas

En imágenes de un celular quedó grabado el momento en el que un globo de aproximadamente 40 metros de diámetro envolvió a toda una casa. Los testigos afirman que el incendio que desató por poco acaba con sus hogares.

Antonio Ramírez, uno de los afectados, relató así lo sucedido: “me quedé fue sorprendido con esa inmensidad de globo, jamás en mi vida había visto un globo de ese tamaño”.

Otros tres techos resultaron afectados. Los habitantes aseguran que fueron momentos de terror los que vivieron y afirman que por poco pierden su casa.

Patricia Gómez, otra de las afectadas, dijo: “horrible, horrible el miedo, impresionante porque uno no se esperaba eso, ojalá sea la primera y la última porque uno cómo va a levantar techo y más que mi esposo usa oxigeno de por vida, a mí me dio mucho miedo”.

Las autoridades aseguran que no se explican por qué nos les avisaron que estaban elevando este globo, ya que se necesita de decenas de personas y un espacio amplio para realizar este tipo de actividades.

Así lo confirmó Carlos Gil, director del Dagred, al explicar que “ese globo era bastante grande, una estructura hecha en guadua y también tenía parte metálica donde tenía la mecha”.

Piden, además, lanzar globos ecológicos para evitar que los de mecha provoquen tragedias.