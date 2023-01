Glorieta de Sabaneta, a la altura de Mayorca, representa un riesgo mortal para los peatones

La comunidad manifiesta que en la zona hace falta señalización, semáforos y más cultura por parte de los conductores que rara vez ceden el paso.

Una glorieta de Sabaneta, a la altura del Centro Comercial Mayorca, se ha convertido en un riesgo mortal para los peatones.

La rotonda tiene cuatro salidas y cuatro entradas y, aunque tiene cebras pintadas en la calzada para beneficio de los peatones, los conductores no disminuyen su velocidad ni ceden el paso, lo que representa un riesgo mortal para los transeúntes.

La falta de señalización, de un puente o de un semáforo, pone en riesgo la vida de todos los actores viales, pues el peatón no es el único que expone su vida en este sector.

Los conductores dicen que están pendientes de no chocar con otros carros o motos, por lo que se les olvida el bienestar de quienes se desplazan a pie.

“Esto es muy delicado, aquí realmente necesitamos un puente peatonal, uno está expuesto a diario tratando de cruzar esta calle”, manifiesta un transeúnte.

“Desgraciadamente aquí en Colombia, no solamente en Medellín, la gente no sabe conducir, manejan. Lo más triste es que para ellos está primero el carro que la persona, no conocen ni siquiera el Código Nacional de Tránsito donde dice que es primero el peatón. Nosotros tenemos que correr para que no nos vayan a atropellar”, cuenta un peatón del sector.

Esta parte de Sabaneta es bastante transitada diariamente, pues es zona industrial y residencial, además, presenta alta afluencia de vehículos.

Por lo pronto, los peatones esperan una solución a esta problemática.