Gobernación de Antioquia revisará video escándalo de alcalde de Yarumal

Muchos quisieran celebrar su cumpleaños con una fiesta desenfrenada, pero es muy distinto si se celebra en la sede de una alcaldía y el agasajado es el alcalde. Esto ocurrió en el municipio de Yarumal en Antioquia.

Las críticas no se hicieron esperar.

“Me parece una cosa horrible porque todos votamos por el señor alcalde y hacer esas cosas con la misma gente y el no pensar que eso le podía perjudicar, me parece muy horrible. Vi una señora bailado reggaetón ahí y eso hay que rechazar”, expresa Eleida Zapata, habitante del municipio.

El alcalde aseguró que todo fue una sorpresa de los funcionarios.

“Fue un simple acto que me hicieron el día del cumpleaños los empleados y compañeros de trabajo en horas no laborales, una horita nada más, la compañera del video es compañera de teatro, trabaja aquí”, expresa Julio Aníbal Palacio.

Al gobernador Luis Pérez no le pareció escandaloso.

“Yo empecé a ver el video nada más hasta que esa señora se quitó un vestido morado, voy a terminarlo y mirar que ha pasado y voy a hablar también con él”, expresó Luis Pérez, gobernador de Antioquia.

Según el alcalde, el escandalo lo armaron sus opositores y que él se declara feliz con la celebración y no dudaría en celebrar así su próximo cumpleaños.