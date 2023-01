Gobernador de Antioquia critica labor del Inpec y propone militarización alrededor de cárceles

El mandatario asegura que la corrupción dentro de los centros carcelarios se ha convertido en el principal problema para mitigar los delitos en las ciudades.

Crear cordones de seguridad conformados por militares a los alrededores de las cárceles de Antioquia, es la propuesta que le hará el gobernador Luis Pérez al presidente Iván Duque, que buscaría controlar los delitos que se ordenan y cometen dentro de los centros penitenciarios. El mandatario se fue sin tapujos contra el actuar de algunos miembros del Inpec.

“Militarizar las cárceles en la parte externa para que tengan control de todo lo que está ingresando a una cárcel, porque si los guardianes de las cárceles no son capaces de controlar o son los medios para que lleven los celulares, la droga, las armas, la marihuana y las están ingresando a las cárceles, vamos a tener que desistir de los que vigilan mal”, señala Luis Pérez, gobernador de Antioquia.

Además, asegura que gran parte de los homicidios y demás delitos que ocurren en ciudades como Medellín, son ordenados desde los centros penitenciarios.

“Cogen los bandidos y lo que estamos haciendo es protegiéndolos para que sigan delinquiendo cómodamente desde las cárceles”, manifiesta el mandatario.

Por otra parte, desde la Secretaría de Gobierno alertan sobre excentricidades al interior de estos centros penitenciarios sin ningún control.

“Esto es muy complicado porque así el Inpec tenga la jurisdicción y competencia al interior de las cárceles, estamos trabajando por fuera y es muy difícil controlar”, asegura Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de Gobierno de Antioquia.

Las acusaciones fueron rechazadas desde el sindicato del Inpec y pidieron no generalizar.

“Rechazamos todo acto de corrupción que se han presentado en la institución, pero no podemos aceptar que sea esta una medida o una acción tomada por el gobernador para denigrar del nombre institucional”, señala Luis Pinzón, líder sindicato del Inpec.

El mandatario aseguró que pedirá al presidente Iván Duque y al ministro de Defensa un consejo de seguridad para abordar solo el tema de las cárceles en la región.

