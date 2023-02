Gobernador de Antioquia cuestiona a la fuerza pública por secuestro de fiscales de Tarazá

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, cuestionó a la fuerza pública a cargo de la seguridad en el Bajo Cauca del departamento tras la grave denuncia que hizo el fiscal general Francisco Barbosa del secuestro de tres fiscales y una funcionaria de un juzgado del municipio de Tarazá. Lo más grave es que, según los funcionarios, pasaron por tres retenes de Policía y Ejército, pero nadie hizo nada.

“Francamente, hay que ser sinceros con el país: no es que yo sienta un debilitamiento, es que es evidente, esos hechos lo están demostrando. Es gravísima la información que da el fiscal general acerca de que los fiscales pasaron por varios puestos de control sin que se produjera ninguna requisa o revisión, ni alto a ese grupo que los llevaba, es gravísimo que se produzca el secuestro de tres fiscales y una funcionaria judicial. Entonces, yo creo que es absolutamente trascendental que el día de mañana con el presidente de la República y los altos mandos se revise esa situación que está mostrando desde varios frentes esa debilidad en la presencia del Estado”, dijo Gaviria en entrevista con Noticias Caracol.

Para el mandatario es fundamental revisar el tema, pues en los últimos días en una escuela de Yarumal disidencias de las FARC entregaron kits escolares.

“La realidad es que la Fuerza de Tarea Aquiles, que está desplegada en todo el Bajo Cauca, ha venido realizando acciones muy contundentes, eso nos lleva a tres años con disminución contundente de los homicidios en todo el Bajo Cauca, por eso esta situación extraña porque hay una presencia de esa fuerza de tarea porque además lo dicen los fiscales que fueron secuestrados que se pasaron esos sitios sin la requisa o sin la atención de esos puestos de control. Lo que hay que revisar no es la presencia sino la acción, ¿por qué no se está produciendo la acción frente a esos hechos?”, anotó el gobernador.

En ese sentido, este martes habrá un consejo de seguridad con el presidente Gustavo Petro. El gobernador Gaviria confirmó que en las últimas horas fueron secuestradas dos personas en El Bagre y también hubo un asesinato.

“Mañana tenemos con el presidente un consejo de seguridad, un PMU por la vida en Yarumal y allí obviamente creo que se va a pasar revista a toda esta situación es que tenemos el secuestro de los fiscales. Tenemos hoy en las horas de la mañana la información de un secuestro de dos personas y un asesinato en Puerto López, en el municipio de El Bagre del Bajo Cauca, tenemos la información acerca de las intervenciones en instituciones educativas por parte de disidencias de las FARC, pero también por el Clan del Golfo”, agregó.

Frente a estos hechos, para el gobernador de Antioquia no hay una voluntad de paz por parte de estos grupos.

“Creo que todos los colombianos tenemos un anhelo de paz que no es de un año, es de décadas, y yo personalmente he manifestado mi respaldo a ese anhelo de paz y a ese proceso y a ese avance hacia la paz total, pero obviamente es un respaldo en el que las situaciones que estamos viendo están mostrando, por un lado, un vacío clarísimo en la verificación, en los protocolos, de esa verificación y, por otro lado, una no intención de paz de esos grupos al margen de la ley, sino, por el contrario, una intención de aprovechamiento para no solo continuar delinquiendo, sino incrementar actividades delictivas”, indicó.