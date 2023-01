Gobernador de Antioquia cuestiona efectividad del Ejército al cuidar la temida vía Valdivia-Tarazá

En la troncal en la que el ELN ha incinerado 11 vehículos de carga este año, las fuerzas militares tienen 5 mil hombres. Transportadores solo circularán de día.

Álvaro Alzate, director Ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Carga, habló sobre el temor que sienten los conductores que se ven obligados a transitar por esa vía en la que, en el más reciente ataque armado, el ELN quemó seis vehículos .

“Miedo, se siente temor, nosotros desde ATC lo que hacemos es que les manifestamos extremar medidas de precaución, tratar de transitar siempre en horario diurno, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, mayor presencia del Estado”, pidió el representante gremial.

A la preocupación de los transportadores se suman las críticas del gobernador de Antioquia, Luis Pérez, para quien la estrategia de las fuerzas militares en el Bajo Cauca y la Troncal a la Costa fue insuficiente en los últimos cuatro años.

“Tenemos casi 5 mil hombres del Ejército, estamos teniendo problemas como el de anoche, donde casi siete vehículos se quemaron en plena vía principal, eso no lo podemos permitir. ¡Que mil bandidos no le ganen a 5 mil soldados!”, manifestó Pérez.

Sobre la vía se desplegó un refuerzo de 150 hombres; expertos en seguridad que analizaron las falencias en la zona.

“Los recursos con que cuenta el narcotráfico son muy superiores a los recursos con que cuenta la fuerza pública para garantizar una red de informantes adecuada oportuna y sin riesgo. En segundo lugar, el desgaste de la institución; la tropa no solamente está cuidando ese sitio, sino la carretera y está apoyando en medio de esta turbulencia a la policía nacional en diferentes áreas”, explicó sobre lo sucedido el consultor en seguridad y defensa John Marulanda.

A propósito de seguridad, en Ituango las autoridades descubrieron una caleta con más de una tonelada de explosivo Anfo , la cual según la inteligencia militar sería de propiedad de las disidencias de las FARC.