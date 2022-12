Gobernador de Antioquia pide toque de queda para menores de edad en todo el departamento

La idea es que todos los menores de 15 años estén en sus casas después de las 10:00 de la noche.

La propuesta la hizo el gobernador, Luis Perez, durante la firma del Primer Pacto Nacional por la Protección de la Niñez.

En el acto Pérez afirmó que “hay un balance positivo, 83 alcaldes de los 125 han decretado el toque de queda para niños después de las 10 de la noche, pero no voy a descansar en este periodo que me queda para que Antioquia cierre con 125 municipios con toque de queda para menores”, agregó Pérez.

En caso de que el niño deba estar tarde en la noche, se busca que esté acompañado por sus padres.

“Nada tiene que hacer un niño solo en un bar, nada tiene que hacer un menor en San Diego o en el Parque Lleras donde dicen que se ganan la vida pero es con la droga y la muerte”, dijo el Gobernador.

Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, en lo que va de este año se registran 840 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes en Antioquia.

El mandatario añadió que está dispuesto, de ser el caso, a aportar dineros para la formación de los llamados policías escolares, con el fin de hacer una vigilancia más efectiva de los menores en los pueblos de Antioquia.

El Pacto Nacional por la Protección de la Niñez se firmó entre la Gobernación, la Alcaldía de Medellín y el Instituto Colombiano de Bienetes Familiar (ICBF). Se espera implementar actividades en pro del bienestar de los niños.