Gobernador de Antioquia sobre situación en el Bajo Cauca: “Todavía hay chantaje”

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, en entrevista con Noticias Caracol se refirió a la situación en las subregiones del Bajo Cauca y nordeste por el paro minero que ajusta 14 días. En 16 municipios siguen las consecuencias y afectaciones, en especial, al comercio por esta protesta.



De acuerdo con el mandatario, en las últimas horas no se han registrado disturbios y hay normalidad en materia de orden público.

“Ayer en horas de la noche tuve contacto con algunos contactos y también con los comandantes del Ejército y la Policía que están al frente de las operaciones de normalización y me daban el reporte de tranquilidad, no se presentaron disturbios y hoy hacia las 5:45 de la mañana hablé tanto con el comandante del Ejército como de la Policía y también me reportaron tranquilidad en toda la noche y la madrugada”, señaló.

Gaviria indicó que las autoridades buscan reforzar las caravanas humanitarias que han permitido un retorno paulatino del comercio en algunos municipios.

“El aspecto en el que estamos concentrados hoy es el de continuar fortaleciendo las caravanas humanitarias para que ya trascurran normalmente como lo han hecho por la troncal del nordeste para proveer los municipios de Yolombó, Yalí, Vegachí, Remedios y Segovia, si no que lo hagan también por la troncal de occidente para avanzar desde Yarumal a Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia, Nechí, El Bagre y Zaragoza, proveyendo también los municipios del Bajo Cauca”, indicó.

Publicidad

Sin embargo, el temor persiste en los comerciantes por cuenta de los chantajes.

“Vamos avanzando en la normalización, todavía falta, sobre todo todavía hay chantaje sobre el comercio de algunos municipios, pero la apertura es parcial, esperamos que se vaya generalizando”, anotó.

Asimismo, insistió en la injerencia de grupos criminales en estas acciones.

Publicidad

“A nadie se le puede ocurrir que los mineros están llamando a los comerciantes en todos los municipios del Bajo Cauca y el nordeste a extorsionarlos y a decirles que no abran”, afirmó.

“Eso obviamente son grupos criminales que están detrás de esta movilización y que han extorsionado y amenazado en estos 14, 15 días a los comerciantes”, agregó.

Por eso para el mandatario “lo que tenemos que seguir es en un proceso en el que vayan perdiendo el miedo a esas cadenas hacia ese chantaje”.

Entretanto, el paro continúa de manera indefinida, así lo aseguraron en un comunicado líderes del paro minero. Además, anunciaron una gran caravana nacional para este miércoles, 15 de marzo de 2023, y que esperan la fecha para retomar los diálogos con el Gobierno.

Publicidad

“Estamos dispuestos, pero las circunstancias de no tener una seguridad, llegar al territorio y no tener un helicóptero a las espaldas, es lo que aquí nos tiene”, dijo Saúl Bedoya, vocero del comité del paro minero.