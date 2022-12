Gobernador y ministra de Educación no quieren reelección en la UdeA

El gobernador Sergio Fajardo y la Ministra de Educación hicieron explícito que la Universidad de Antioquia necesita un rector distinto al actual, el médico Alberto Uribe, quien aspira a ser reelegido.

El Consejo Superior de la Universidad de Antioquia se reunirá este martes desde las 2:30 p.m. para elegir el nuevo rector para el período 2015-2018.

A la sesión llegarán dos de sus más connotados miembros con los votos cantados, el gobernador Fajardo anticipó que mantiene la misma posición de 2012. Según él la institución necesita un cambio y se mantiene en esa posición. Fajardo aseguró que no es nada contra el actual rector Alberto Uribe, con quien tiene una buena amistad y a quien respeta y admira: “no es una descalificación ni es un problema, pero creo que la Universidad necesita ese cambio”.

La ministra Parodi, quien también hace parte del Consejo Superior Universitario, fue clara al manifestar que “hoy en rankings internacionales, por ejemplo, la Universidad de Antioquia no está marcando, y yo creo que es hora de darle todo el impulso”, afirmación que es leída como un no a la aspiración reeleccionista de Alberto Uribe.

Los aspirantes a la rectoría de la Universidad de Antioquia son Luis Eduardo Tobón, Edison Neira, María Helena Vivas, Mauricio Alviar Ramírez, Esteban Elías Correa, Francisco Cortés Rodas y Alberto Uribe Correa, actual rector.