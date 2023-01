Gobierno alista subastas para garantizar energía que no puede generar aún Hidroituango

Paradójicamente, EPM anunció que espera participar con este proyecto que justamente hoy tiene en vilo al país.

Ante la incertidumbre que hay con la entrada en operación del proyecto hidroeléctrico de Ituango, el Gobierno tiene lista una estrategia, se trata de unas subastas que motivarán a otros generadores para que suplan esa energía que no podría generar este proyecto de EPM.

Sin esta generación, zonas como el Pacifico podrían tener apagones eléctricos en el 2021, más aún por la situación climática prevista.

“Las autoridades de hidrología para la época anuncian el calentamiento en la zona 5 del Pacífico. Esto eventualmente abocaría a una señal de desabastecimiento de energía eléctrica para la época”, señaló Ricardo Rodríguez, vicecontralor general.

Por esa razón y ante la incertidumbre sobre si Hidroituango entrará o no en operación en el 2021, el Gobierno está invitando a empresas nacionales y extranjeras para que presenten sus propuestas de generación de energía que permitan suplir la demanda, pagándoles un sobrecargo a cambio de que garanticen esa confianza para el país.

“El 28 de febrero tenemos una subasta de expansión que es la subasta de cargo por confiabilidad”, aseguró María Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía.

Todos los colombianos pagan en las tarifas esta generación de energía, incluido el cargo de confiabilidad. Las empresas que generan energía como EPM reciben ese dinero para financiar sus proyectos.

“Con la cantidad de energía firme contratada hasta el momento son aproximadamente 1.100 millones de dólares al año que se le está pagando a las plantas que tienen su disponibilidad para entregar la energía en un evento crítico”, manifestó Cristhian Jaramillo, director de la Comisión Reguladora de Energía y Gas.

Curiosamente EPM anunció que espera participar en esta subasta con Hidroituango, sobre este tema aún no hay respuesta del Gobierno.