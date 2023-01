Gobierno rechaza ataque contra la Policía en San Pedro de Urabá y señala al Clan del Golfo

El atentado con explosivos fue contra dos vehículos que transportaban a los uniformados que acompañaban a una comisión de restitución de tierras.

En el ataque atribuido inicialmente al Clan del Golfo, perdieron la vida el subintendente Fabio Sarmiento y los patrulleros Never Alfonso sierra, John Jairo González, José David Pérez, Darlin Rodríguez, Jorge Pacheco, Giovanny Rodríguez y José Alejandro Sado.

El presidente Juan Manuel Santos rechazó el atentado: "Este acto de barbarie no quedará impune, iremos detrás de sus responsables, que según me informa la dirección de la Policía fue el Clan del Golfo", aseguró.

En el hecho también fueron abatidos tres de los presuntos atacantes.

Hasta ahora solo se conocen dos imágenes del ataque y el audio de uno de los primeros policías en llegar al lugar, quien describe la dramática escena de lo ocurrido.



Son numerosas las muestras de solidaridad y acompañamiento que hemos recibido a través de sus mensajes. En nombre de la Policía Nacional de los Colombianos, ¡Muchas gracias! por llevarnos en sus oraciones y rendir un homenaje a nuestros héroes, que partieron a la eternidad. pic.twitter.com/HBL6SaYNG8 — General Jorge Nieto (@GeneralNietoR) April 11, 2018