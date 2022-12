Golpes, empujes y gritos se vieron en operativo contra el mal parqueo en Medellín

A los estrujones se enfrentaron miembros de la comunidad y de la Secretaría de Movilidad de Medellín por un operativo contra el transporte informal y el mal estacionamiento, en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas, en el occidente de Medellín.

“De una manera agresiva y atropellando a la gente, a llevarse las motos, se llevaron motos que estaban con los papeles al día”, denunció Pablo Ospina, una de las personas que se vio involucrada en el enfrentamiento.

En un video grabado de manera aficionada se observa cómo uno de los agentes es derribado, y en su reacción, golpea a este hombre, quien dice haber sufrido lesiones de consideración en la cara.

“Yo estaba en la parte de atrás, diciéndole al guarda que no se me llevará la moto, y lo halé hacia atrás, cuando él se volteó, ahí mismo me reventó la nariz; tengo radiografía y todo, porque creo que el tabique me lo partió”, dijo Héctor Cano, quien resultó lesionado, según él, por un puñetazo propinado por uno de los guardas.

La Secretaría de Tránsito y Movilidad de Medellín informó que tres de sus agentes sufrieron lesiones y que entablaron acciones legales en contra de los responsables.

“(Sufrieron) golpes básicamente y a otra que le halaron el pelo y en este momento se están colocando las diferentes denuncias en la Fiscalía desde el día de ayer y esto ya se hace por agresión a servidor público”, explicó Mario Ramírez, subsecretario de seguridad y control del Tránsito de Medellín.

Según la comunidad, el mismo Tránsito municipal, a través de un convenio, les permite aparcar vehículos en la franja derecha de la única vía de este corregimiento que, además, no cuenta con transporte formal interveredal.