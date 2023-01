Graban encuentro íntimo de una pareja en parque del turístico Santa Fe de Antioquia

De acuerdo con las autoridades, el hombre y la mujer no han sido identificados, por lo que no se puede interponer una sanción.

Las imágenes de una pareja en un encuentro íntimo, en el parque principal de Santa Fe de Antioquia, generaron todo tipo de reacciones en redes sociales y en el mismo municipio.

Mientras algunos lo asumieron como una anécdota cómica, otros lo calificaron como un hecho inmoral y están indignados por lo sucedido.

Lo paradójico es que mientras la comunidad asume que hubo relaciones en vía pública, las autoridades no.

“A nosotros nos dejaron ver el video, en el video no se observa bien. Estamos indagando con el celador de la Alcaldía, que permanece las 24 horas, y él nos dice que vio a la pareja muy acaramelada, pero en ningún momento vio que tuvieron la íntimidad como tal”, advierte el mayor Robinson Paéz, del distrito 10 de la Policía de Antioquia.

De acuerdo con el oficial, como la denuncia se conoció al día siguiente no pudieron identificar a las personas que protagonizan las imágenes, por lo que no se interpondrá una sanción.

“Si se hubiera informado ahí mismo nosotros como autoridades policiales del municipio vamos, verificamos la situación y, de ser verdad, se hace el correctivo correspondiente”, indica.

Las imágenes se conocieron este fin de semana, mientras se dearrollaban las Fiestas del Tamarindo y el Día del Campesino 2019.

Tanto las autoridades como los habitantes de Santa Fe de Antioquia están muy molestas con lo sucedido, pues situaciones como esta dañan la imagen del municipio.

La Policía añade que es la primera vez que se registra un hecho similar.