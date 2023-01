Gracias a 23 mil becas, jóvenes de Medellín podrán acceder a educación técnica y tecnológica

Los estudiantes beneficiados viven en zonas vulnerables y tienen promedios diversos. Además, es una oportunidad para alejarlos de la criminalidad.

En la mayoría de los casos, las becas de educación técnica o superior son entregadas a jóvenes con promedios elevados y excelentes rendimientos académicos. Sin embargo, la Alcaldía de Medellín, decidió sumar 23 mil becas para quienes buscan oportunidades, pero sus promedios son medios o bajos.

“No solo les damos la beca, sino que le damos un acompañamiento de cómo vive, qué necesita y ahí entra toda la integralidad de los programas de la Alcaldía. Esto es lo más bonito, no sólo decirle vea ahí tiene beca firme y empiece, no, les damos acompañamiento”, explica Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

De esta manera buscan conquistar a los jóvenes en condiciones vulnerables o hacen parte de estructuras criminales.

“El golpe más duro que le podemos dar a la criminalidad y a la ilegalidad es a través de la educación, las capturas se dan día a día, pero tenemos que cerrar ese círculo vicioso y solo con educación podemos salvar vidas”, resalta el mandatario.

Y son estos jóvenes, quienes hoy ven en estas becas una oportunidad de crear una mejor ciudad, basada en la educación.

“Muchas veces vienes de un sitio donde te dicen que los sueños no son posibles, y no es así, sí se cumplen, se pueden hacer realidad, jamás permitas que te digan no a tus sueños”, relata Johan Cediel, joven becado.

“Una felicidad inmensa porque ya iba a estudiar y acceder a la educación superior, ya compartí la felicidad con los niños y mi papá”, cuenta Marco Antonio Duque, joven becado.

De esta manera Medellín superó la meta en 250%, con una inversión en oportunidades educativas por más 580 mil millones de pesos.