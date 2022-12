Gran pérdida: 183 millones de pesos vale el deterioro del Centro Cultural Moravia

Hace dos años al auditorio del Centro Cultural Moravia no puede entrar nadie. La inestabilidad de la obra hace temer una tragedia, ya que el techo necesita reparaciones, la losa del salón no fue terminada, la cubierta del auditorio no fue impermeabilizada y la estructura no fue reforzada.

Estos no son los únicos problemas de la obra, por eso el municipio de Medellín invertirá 183 millones de pesos para solucionar los problemas derivados del deterioro prematuro del Centro Cultural Moravia, informó el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, después de la visita realizada al lugar y de acuerdo con el seguimiento que ha realizado a esta problemática.

Llamó la atención la situación derivada del cumplimiento de pólizas, en donde según comunicación del secretario general de la alcaldía, Martín Adolfo Arango Franco, las mismas fueron suscritas a favor de Proantioquia, entidad contratante, razón por la cual en dicho negocio jurídico no se encuentra el Municipio ni como asegurado ni como beneficiario; así las cosas, el Municipio no puede exigir llamar en garantía a ninguna de las partes por estabilidad de obra o por algún otro concepto”.

Este centro fue inaugurado en mayo del 2011. La empresa privada, a través de Proantioquia aportó 5.500 millones de pesos y el municipio 3.400 millones representados en la compra de lotes, estudios, diseños, dotación y puesta en funcionamiento.

El corporado Guerra insiste en señalar que mientras la actual administración destina recursos para reparación de obras con deterioro prematuro como la Biblioteca España, el Centro Cultural Moravia, el Parque Biblioteca la Ladera, entre otros, deja sin financiación programas sociales sensibles como los Restaurantes Escolares.