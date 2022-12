Gremio de camioneros protesta este lunes en Antioquia

Chatarrización e inconformismo en el precio de los fletes tiene inconformes a los miembros de la Asociación de Transportadores de Carga.

Según Andrés Felipe Rivera, vocero de esa agremiación, dijo que la convocatoria es para que sus asociados se agrupen en dos puntos del Valle de Aburrá: en el peaje de Niquía, en Bello, y en la avenida Regional –frente a Homecenter- a la altura de Envigado, para dirigirse hacia Punto Cero.

“Hay un inconformismo a las soluciones que no da el gobierno porque no hay aumento en los fletes y el transportador cada vez más se ve en la obligación de sacar dinero de su bolsillo, porla desintegración de vehículos de carga o chatarrización”, dijo.

Este último concepto tiene que ver con que por cada automotor que salía de circulación ingresaba un último modelo y que según Rivera ya no funciona así.

“Por eso ya hay una sobreoferta de camiones y eso afecta el empleo”, manifestó.

Esa es solo una de las agremiaciones que hay en el país y eligió hacer su manifestación en Medellín porque, según su vocero, allí se aglutina la mayoría de sus socios, que serían entre 3.000 y 4.000.



Así avanza la #GranMarchaCamionera , por un gremio que trabaja por el país pero no encuentra garantías. Todo lo que hay en nuestras casas y en las empresas ha sido transportado por un vehículo de carga. pic.twitter.com/KbgEXRIf8t — ATC Transportadores (@Oficial_ATC) March 12, 2018