Grupo de 150 colombianos varados en Perú pide ayuda al Gobierno Nacional para volver al país

Entre los connacionales hay 14 adultos mayores y 12 niños. La mayoría fueron de paseo y ahora no pueden regresar por la restricción anunciada por Iván Duque.

“Voy a tomar la decisión de, por un periodo de 30 días, suspender el ingreso de viajeros internacionales a Colombia a partir de este fin de semana”, dijo presidente en las últimas horas.

La noticia cayó como un balde de agua fría a Juan Valencia y 149 colombianos más que viajaron de paseo a Perú y que necesitan regresar al país lo antes posible, pues no cuentan con los recursos para quedarse aislados en el vecino país durante un mes.

“Viajamos el 11 de marzo y teníamos el vuelo de regreso el 27 de marzo. Hemos buscado ayuda con la Cancillería y no, nos dicen que no hay forma de mandar un avión, que no hay recursos y a nosotros nos escasea el dinero y esto fue de improvisto”, relata el antioqueño, quien despegó en compañía de cuatro personas más.

Los colombianos que solicitan ayuda del Gobierno Nacional están varados en ciudades como Lima, Cusco, Arequipa y Juliaca. Y necesitan volver a sus hogares en Bogotá, Yopal, Cali, Cartagena, Barranquilla y Medellín.

“Lo que queremos es retornar, así sea un vuelo a Bogotá. ¿Si fueron por 13 a China por qué no venir por 150 a Perú?”, se pregunta Juan Valencia.

Lo que más preocupa a los connacionales es que no cuentan con el dinero suficiente para sobrevivir 30 días en ese país. Dicen que a estas alturas ya no tienen con qué comprar comida y pagar hospedaje.

Además, hay 14 adultos mayores, 12 niños y una mujer que es oxigeno dependiente, por lo que esperan una respuesta pronta de las autoridades colombianas y así poder regresar a sus hogares.