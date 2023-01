Grupo de religiosas protagonizó acto de resistencia contra la violencia en la comuna 13

Las hermanas quieren vencer el miedo de la comunidad que por varias semanas estuvo durmiendo intranquila por los tiroteos.

Desde lugares como el 20 de Julio, Juan XXIII o el Convento de la Santa Madre Laura Montoya, en la comuna 13 de Medellín, familias enteras y afectados por la violencia dijeron no más al miedo, no más balas, y lanzaron al cielo un mensaje de resistencia contra los violentos.

Margarita Restrepo, habitante de San Javier, manifestó que “se lanzan estos globos pidiendo una súplica de que nos escuchen a nosotros, la gente de la comuna 13; simplemente no queremos más vivir entre el fuego cruzado”.

La iniciativa surgió de la hermana Rosa, misionera de la Santa Madre Laura, una noche de desvelo por culpa de las balas.

“En una de las noches cuando hubo tanta balacera y la gente me llamaba y me decía ‘estamos durmiendo debajo de las camas y los niños se quedaron dormidos llorando’, se nos ocurrió la idea de hacer una campaña contra el miedo”, aseveró la hermana Rosa.

El convento de la Santa Madre Laura Montoya está ubicado en Belencito, un sector de la comuna 13 afectado por un paro de transportes y por los tiroteos. Hasta allí llegan personas en busca de refugio.

“Nosotros hemos tenido muy claro nuestro objetivo, la defensa de la vida y el acompañamiento a las víctimas. Nos interesa es estar con ellas, decirles que no están solas y brindarles nuestro apoyo porque para la Madre Laura lo fundamental en sus momento era la población más necesitada, la población más vulnerada”, afirmó la religiosa.

