Grupos ilegales ofrecen con artimañas vigilancia privada en el barrio El Poblado

En un video se observa como en un restaurante de El Poblado, sigilosamente una mujer se roba un bolso. Las autoridades aseguran que hurtos como este son planeados por grupos ilegales que buscan prestar servicio de vigilancia informal.

“Se genera intranquilidad y zozobra en el sector donde hay robos, entonces aparecen ellos como salvadores. Vuelvo y le digo a la comunidad no paguen extorsiones y simplemente informen”, expresa el General José Acevedo, comandante de la Policía Metropolitana del Valle del Aburrá.

En las últimas horas, tres integrantes de las autodenominadas "Convivir de El Poblado" fueron capturados. Ellos cobraban a comerciantes entre 50.000 y cinco millones de pesos por vigilancia ilegal.

“Ellos en un principio se querían autodenominar "Convivir de El Poblado" y querían hacer injerencia en este sector. No se ha podido porque allí se hizo una operación donde se desvertebró digamos la organización como tal. Sin embargo, no abandonaron su nombre que obtuvieron desde el principio”, agregó Acevedo.

Si bien autoridades aseguran que El Poblado está libre de ese tipo de organizaciones, que tienen más injerencia en el centro de la ciudad, Guillermo Pardo, integrante de la ong C3 y conocedor de paz y posconflicto, afirma que el grupo ilegal sí existe en ese exclusivo sector de Medellín.

“Es gravísimo pero nosotros tenemos noticias que en El Poblado, Comuna 14, en el Lleras, en concreto en otros sitios de diversión hay extorsiones, hay vacunas.Yo creo que hay un poco de sofismas de distracción, hay un poco de proteger ciertos lugares o calentar la zona que el comercio no se recienta”, expresó Pardo.

Según las autoridades, estas organizaciones ofrecen vigilancia ilegal, y además dominan el tráfico de estupefacientes, el hurto y la extorsión, que es su principal fuente de financiación.