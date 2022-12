‘Guerra del centavo’ genera riña en plena vía pública de Medellín

Según las autoridades, esta riña entre dos conductores de servicio público se dio en la calle Palacé, cuando uno de ellos le cerró el paso al otro para alcanzar algunos pasajeros.

En el video, hecho con un celular, se ve cuando uno de los choferes sale de su vehículo y comienza a insultar al otro conductor, que finalmente se baja de su bus y empuja al incitador.

La pelea termina cuando hace presencia un agente de policía.

Según Omar Hoyos, secretario de Tránsito de Medellín, “si estos hombres obstaculizaron la vía serán sancionados. Lo más preocupante es que el video muestra una situación que raya con el Código Penal”.

Según la Secretaria, la ‘guerra del centavo’ ha llevado a las autoridades a implementar nuevas estrategias para controlar la movilidad.

“Para el segundo semestre del año entrante el control de las flotas será controlado por la Secretaría de Movilidad. La idea es que los buses no se detengan en sitios no permitidos, no excedan la velocidad y su capacidad de pasajeros”, explicó el subsecretario de Tránsito de Medellín, Carlos Marín.

Esto se implementará por medio de la tecnología de cámaras de seguridad y vigilancia satelital que se instalarán dentro de los buses, para evitar que hechos como este se repitan.