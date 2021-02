¿Guerra interna de egos es la razón de nueva crisis en EPM?

En menos de un año vuelve a repetirse la historia en EPM. La carta del gerente al alcalde de Medellín, Daniel Quintero fue el detonante de la crisis. En ella, Álvaro Guillermo Rendón confirma que el mismo mandatario le pidió la renuncia, cuando días atrás, públicamente, había apoyado su gestión y desmentido una posible dimisión.

“No es cierto, el gerente viene haciendo una buena gestión, ha sido valiente, ha hecho las denuncias, las demandas que hay que hacer para recuperar 9.9 billones ”, dijo Quintero el pasado 22 de enero.

La citada carta se filtró y, de inmediato, sectores políticos, empresarios y exintegrantes de la junta directiva de EPM reaccionaron.

El expresidente Álvaro Uribe dijo: “las decisiones del alcalde sobre el nombramiento o remoción de gerente, sin cumplir lo estipulado en el acuerdo corporativo, genera riesgos de reputación, crédito y valor.”

Oswaldo Gómez, quien renunció a la junta el año pasado, en medio de divisiones con el alcalde, expresó: “poco a poco se cae la estantería. La mentira no tiene futuro”.

Para el Sindicato de Trabajadores lo sucedido entre Daniel Quintero y Álvaro Rendón es muestra de la guerra de egos al interior de la empresa de servicios públicos más importante del país.

“No cumplió con las expectativas que tenían con él, se entiende que están luchando por ese poder. La contratación para EPM es muy importante, no solamente para la sostenibilidad de EPM sino para la ciudad, para el sostenimiento energético del país, entonces no aguantan esos egos cuando en esta institución llega la politiquería a hacer presencia y a querer manejar los destinos de la empresa”, aseguró Olga Herrera, presidenta del Sindicato de Profesionales de EPM (Simpro).

La Cámara de Comercio de Medellín recordó el acuerdo de gobierno corporativo, el mismo por el que renunció la junta directiva en pleno, el año pasado.

“Si bien es cierto que es competencia del alcalde escoger el gerente, también es cierto que una junta directiva no está de adorno”, manifestó Lina Vélez de Nicholls, presidente de la Cámara de Comercio de Medellín.

Este lunes, desde las 8 de la mañana, sesiona de manera extraordinaria la junta directiva. En ella se define el futuro de EPM, cuya promesa con Hidroituango es producir cerca del 17% de la energía eléctrica del país.

Por ahora, la Alcaldía de Medellín no ha emitido ningún concepto.