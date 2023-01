Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri: 15 años de un crimen que Colombia no olvida

El 5 de mayo de 2003 fueron asesinados junto a ocho militares en la vereda Mandé, en Urrao Antioquia, por la entonces guerrilla de las FARC.

Guillermo (que aparece al lado derecho de la foto) era gobernador del departamento y Gilberto su Consejero de Paz y habían emprendido un año antes una marcha por la No violencia desde Medellín hacia Caicedo, un municipio del occidente antioqueño, para pedir que cesaran los actos de guerra que tenían a esa población bajo el terror.

La lucha por la paz de Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri sigue viva Por eso, este sábado y hasta el lunes se les rendirán homenajes en Caicedo y Medellín, actos programados por las familias de las víctimas y las autoridades gubernamentales.

Iván Echeverri, secretario privado de la Gobernación de Antioquia, dijo: "Cuánto serían de útiles en este momento si estuvieran vivos para poder perfeccionar el postconflicto, para poder lograr verdaderamente lazos de olvido y perdón y vivir un proceso de paz tan anhelado por el pueblo antioqueño. Son 15 años, estamos esperando que los dirigentes de ese grupo guerrillero le presenten al pueblo antioqueño las excusas y le pidan perdón a las familias por tan vil asesinato".

El 21 de abril de 2002 ambos fueron engañados para que cumplieran una cita con alias ‘El Paisa’, comandante del frente 34 de las FARC, y fueron secuestrados en el puente El Vaho cuando se dirigían a Caicedo. Ese grupo armado luego los trasladó a un campamento en Urrao.

Allí fueron baleados cuando estaban inermes bajo la excusa de que cuatro helicópteros del Ejército Nacional habían sobrevolado la zona selvática en la que estaban, a unos cuatro días de recorrido a pie desde el casco urbano de Urrao, en el Suroeste antioqueño.

Junto a ellos murieron ocho militares que permanecían en poder del grupo subversivo.

Esta es la programación del homenaje:

5 de mayo, 10:00 a.m.

Eucaristía y acto cultural

Parque de la Noviolencia, Urrao, Antioquia

5 de mayo, 12:00 m.

Siembra masiva de palmas de cera

Vía Urrao- El Alto- Caicedo

5 de mayo, 5:00 p.m.

Actos conmemorativos y culturales

Puente El Vaho de Anocosca, Caicedo, Antioquia

7 de mayo, 11:00 a.m.

Misa solemne, poema coral y honores

Hall de la Gobernación de Antioquia / Monumento a Gilberto y Guillermo, Alpujarra, Medellín.

Foto: Colprensa