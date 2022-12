Gustó la propuesta de modificar de horarios de entrada al trabajo y el estudio

El gerente del Metro de Medellín, Ramiro Márquez, fue el primero en respaldar la propuesta de la Policía de cambiar horarios de entradas al trabajo y a los colegios, para disminuir la congestión en horas pico.

“Es lógico, la congestión que le aportamos a la infraestructura en todo sentido, no solo el Metro y los buses, es a los puentes, aeropuertos, cuando siempre ponemos las salidas o llegadas a la misma hora, pues es obvio que la infraestructura no es capaz de responder”, dijo Márquez, quien afirma que la propuesta no solo beneficiaría a Medellín.

“Si aquí con todo el esfuerzo que ha hecho el Gobierno Nacional, el Gobierno Municipal y el Gobierno Departamental para establecer estos sistemas masivos y aun así se presenta lo que se presenta, entonces qué podrá estar pasando donde no tenemos esos sistemas debidamente integrados”.

Muchos ciudadanos dicen estar dispuestos a cambiar su rutina de entrada al trabajo o al estudio, como Gustavo Arango que afirma que “según el oficio, ponerlos a una hora después entrar, a las 6 7 u 8, sería lo más recomendable para que todos no se aglomeraran al mismo tiempo”.

León Darío Tobón, también dice que “es lo mejor que pueden hacer y ojalá que sea una jornada continua”.

Otros ciudadanos, como Nora Mejía, dicen que no los favorece y que es mejor tener paciencia: “para la gente que vive lejos es más difícil por el traslado, hay gente que vive en Rionegro, trasladarse de Rionegro a acá para una hora más temprano es más difícil”.

La gerencia del Metro dice que está dispuesta a hacer una prueba piloto, en coordinación con las autoridades locales.