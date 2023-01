Habitantes de Belén de Bajirá reclaman urgente atención del Estado

Mientras el Igac inició la demarcación de límites, la pobreza y el abandono carcome al 80 por ciento de los 14 mil habitantes de este municipio.

En el barrio 4 de Agosto, uno de los más poblados de Belén de Bajira, el estado de las vías es este, no hay acueducto, no hay alcantarillado y sus habitantes aseguran que las condiciones de empleo son mínimas.

"Tenemos deficiencias en salud, educación, escenarios deportivos, alcaltarrillado, agua o saneamiento básico no tenemos en absoluto", manifestó Henrry Chaverra coordinador del comité prodefensa Belen de Bajirá.

Las casas son improvisadas, los niños según la comunidad crecen sin oportunidades y en el centro de salud, no pueden hacer más que recetar medicamentos y atender un parto.

Antioquia y Chocó siguen en el litigio por ser los dueños de Belén de Bajirá, que cuenta con un subsuelo lleno de minerales y tierras fértiles, mientras este es el panorama de sus habitantes.

Belén de Bajirá está militarizada luego de polémica por limitación...