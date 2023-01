Habitantes de Doradal, Antioquia, protestaron por cobros excesivos en el recibo del servicio de agua

Según la ciudadanía de este corregimiento de Puerto Triunfo el alza llegó a ser hasta del 300 por ciento.

Con arengas y quema de recibos, decenas de personas protestaron frente al acueducto comunitario de Doradal, exigiendo a los administradores una explicación por el cobro excesivo en el servicio de agua potable.

"El día lunes amanecimos con los recibos debajo de nuestras puertas con unos cobros excesivos hasta el 150 por ciento y en el comercio hasta el 300 por ciento, esto va a afectar a toda nuestra comunidad", indicó Juan David Ruiz, habitante del corregimiento.

Por su parte María Belén Cárdenas aseguró, "anteriormente me llegaba de máximo 8 o 9 mil pesos, y ahora me subió a 23 mil, yo no me explico por qué, viendo que yo reciclo agua lluvias".

Frente a esto, el tesorero del acueducto de Doradal, aseguró que el alza se debe al decreto de la comisión de regulación de acueducto.

"Nosotros desde el 2004 no hacíamos ningún aumento de esos y nos tocó hacerlo por ley a través de esa resolución que salió", aseguró Guillermo de Jesús Restrepo.

Según las directivas del acueducto de Doradal se va a crear una comisión entre los usuarios y esta entidad para poder llevar el tema ante la comisión reguladora de agua potable y acueducto, para poder determinar si hay derecho a una rebaja en estas tarifas.