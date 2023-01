Habitantes de Pedregal piden soluciones por racha de accidentes en peligrosa vía

La calle 104, en el noroccidente de Medellín, se convirtió en una trampa mortal por los constantes accidentes de vehículos de carga.

El caso más reciente se registró el pasado viernes, cuando una volqueta sin frenos embistió seis vehículos y dejó nueve lesionados .

Accidente similar al que ocurrió el año pasado, cuando otra volqueta se fue de frente contra una vivienda y dejó cuatro personas heridas.

Amparo Botero, quien habita en el sector de Pedregal hace 58 años, cuenta que en varias oportunidades han buscado apoyo de la Secretaría de Movilidad, para evitar una tragedia.

“Lo que más se le ha pedido a las autoridades es poner cámaras, desde que instalaron los semáforos, y los reducidos, o policías, porque bajan y no respetan la señalización”, describe.

Sin embargo, no han recibido una respuesta positiva:

“Nos dicen que las cámaras cuestan mucho y no han resuelto nada”, dice.

La comunidad pide, sobre todo, reductores de velocidad, porque la pendiente representa un peligro para los habitantes de la zona.