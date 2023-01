Habitantes de Puerto Triunfo rechazan cobro de valorización para pavimentación de una vía

El anhelo de más de 40 años por la vía, según ellos, no se compadece con los cobros exagerados en valorización.

El anuncio de pavimentación de la carretera que comunica a los municipios de Puerto Triunfo y Puerto Nare, en Antioquia, se convirtió en un dolor de cabeza para los habitantes de la zona.

Uno de ellos recibió una notificación de la Secretaría de Infraestructura del departamento, en ella le dicen que debe pagar 58 millones de pesos por dos predios.

"De momento nosotros con esta situación, difícilmente vendiendo lo que tenemos pagaríamos este cobro que nos están haciendo", indicó Octavio de Jesús Ortega Correa, comerciante.

Otros coinciden en que el cobro es excesivo, incluso para los que tienen sus casas retiradas de la vía.

"Porque nosotros estamos a seis kilómetros de la pavimentación de la carretera, y nos llega semejante cobro”, señaló María Orfilia Prieto.

Por su parte, Gilberto Castro no entiende cómo se hicieron lo cálculos, asegura que su vivienda de tablas, fue valorada en 11 millones de pesos.

La Secretaría de Infraestructura de Antioquia, explicó que el proyecto se encuentra en una etapa de proyección, por lo que quienes no estén conformes, tiene plazo hasta el 20 de septiembre, para solicitar un recurso de reposición, análisis y revaluación del cobro asignado.