Habitantes de San Javier tienen bloqueada una vía por falta de agua

Sin agua están 200 familias que protestan con bloqueos en la vía que comunica con el corregimiento de San Cristóbal.

Según Arley Córdoba, habitante del barrio, hace seis meses que un contratista de EPM no da respuesta sobre el daño de un tubo que suministra el líquido a 425 casas.

“No hemos recibido informes de EPM de cada cuánto nos van a cortar el agua o a qué hora para que podamos controlar el fluido del líquido. Dicen que son cuatros meses de trabajo o sea cuatros meses con problemas ene l acueducto”, aseguró Córdoba.

Los habitantes manifestaron que sí deben permanecer en la vías hasta que sea restablecido el servicio lo van a hacer.

“El acueducto no alcanza hasta las casas de segundo piso ni la parte alta del barrio. Todos se están viendo completamente afectados”.

EPM se comprometió a retornar el servicio de agua hoy mismo, según lo aseguró Ramón Alzate, jefe de proyectos lineales de EPM.

“Ellos tuvieron servicio todo el fin de semana, pero al ver que hubo un daño nuevo en el sector quisimos atenderlo rápidamente y esa es la situación que se presenta hoy. A la comunidad se le ha explicado la situación”, explicó Alzate

Con carro tanques EPM suministrará agua a los habitantes del sector, en caso de que se deban hacer otras interrupciones en el servicio en esa zona del occidente de Medellín.