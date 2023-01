Habitantes de Titiribí hacen trasbordo para pasar los derrumbes que incomunican a este municipio

El sector conocido como La Huesera, el único paso por donde se puede acceder al casco urbano, está completamente cerrado.

"Nos cogió a este lado contrario del derrumbe tuvimos que pedir posada donde amigos para poder amanecer y aquí estamos afectados con toda esta problemática de esta vía", manifestó Robinson Gómez, habitante de Titiribí.

Algunas personas no han podido llegar a sus casas, mientras que otras han esperado por horas para ver si logran cruzar caminando.

"Nosotros que pasamos y el derrumbe se viene y ya hoy para el regreso me toca hacer transbordo, voy a hablar con la señora de la casita a ver si de pronto me dejan pasar", comentó Yuliana Bedoya.

Un segundo derrumbe está ubicado en la zona de La Cascada, en esta zona y en Puerto Escondido hay daños en la carretera, además como consecuencia de la emergencia se presenta escasez de alimentos.

“Hacemos un llamado a que todas las autoridades tanto la Concesión del Pacifico, el Gobierno Nacional y el departamento de Antioquia centren su mirada en nuestra región, no es suficiente con limpiar un derrumbe y estar condenados a esta incertidumbre", señaló Santiago Ochoa, alcalde de Ttiiribí.

Por su parte la capitán Karina Londoño, subcomandante de la Policía de Carreteras de Antioquia, señaló que desde el sábado se ha estado trabajando en la remoción del derrumbe, pero se presentó un nuevo cierre de la vía porque estaba cayendo mucha tierra.

“En horas de la noche tuvieron que parar el mantenimiento, los trabajos en la vía por seguridad", agregó Londoño.

En el suroeste de Antioquia hay tres vías con cierre total y en el oriente dos con pasó a un carril.

