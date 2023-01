Habitantes de Valdivia mantienen la esperanza de la recuperación del Cauca

La imagen del afluente que se seca con el paso de las horas contrasta con el recuerdo que tienen los pescadores del río que les dio lo necesario para subsistir.

“Nosotros quisiéramos sentir que el río Cauca va a volver a darnos esa alegría y esa armonía, que nos vuelva a traer las mismas dinámicas económicas, y vuelva a subir el pescado”, dijo Jeison Ladeus, habitante del corregimiento de Puerto Valdivia.

Por eso, mantienen viva la esperanza de la recuperación del afluente.

“Después que pase el agua por el vertedero el río vuelve otra vez a bajar normal, pero de todas maneras el río no queda normal porque es que después de coger el río y tenerlo detenido ya no será normal”, expresó Bernardo Baus.

Por su parte, Jonas Heano, alcalde de Valdivia, manifestó: “ahora si se empieza a ver verdaderamente el daño ambiental, ya uno ve que, si se está perdiendo lo que es el pescado del río, los sedimentos del río, el tema del oro, se están viendo todas las afectaciones”.

Los organismos de socorro recorren las calles del puerto, pidiendo a la comunidad estar alerta y no ingresar al afluente.

“Evitar actividades de minería, de pesca, hay que cuidar el río no arrojarle basuras, porque se arrastraría ese material y estar alertas a las notificaciones de las entidades”, indicó Juan Carlos Posada, coordinador de Defensa Civil de Antioquia.

Las próximas horas serán determinantes para que las poblaciones aguas debajo de Hidroituango no sigan padeciendo por la sequía del río.