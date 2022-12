Habitantes del barrio Caunces se sienten encerrados por falta de vías de acceso

Al menos cien familias del barrio Caunces de Oriente, en la Comuna 9 de Medellín, viven entre callejuelas y estrechas calles por donde no caben vehículos y a duras penas motos.

Esta situación, que se presenta desde poco más de diez años cuando fue creado el barrio, ha provocado que sus pobladores comiencen a llevar a cabo acciones para que sean escuchados por la administración municipal, en busca de soluciones.

Las personas con movilidad reducida son las más afectadas, ya que no existen rampas, y la vía principal queda a varias cuadras del barrio.

Gloria Luz Henao vive desde hace varios años en el sector. Ella manifiesta que su padre padece de cáncer en un pie. “A mí me tocó pedir un permiso en el trabajo en la ciudad de Armenia para venir y llevar a mi papá a una cita médica porque sacarlo del barrio es muy difícil”.

Líderes de este barrio piden a la Alcaldía que, al menos, adecuen las callejuelas con ramplas para hacer la movilidad más simple.