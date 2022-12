Habla agente de tránsito agredida en Medellín por un presunto infractor

El momento cuando un hombre agredió a la agente de tránsito Luisa Fernanda Ríos fue registrado en video.

Los hechos se presentaron en la tarde del jueves en medio de un control de mal parqueo en el sector de Ciudad del Río, en el sur de la ciudad.

Mientras intentaba huir, el hombre atacó a dos guardas de Tránsito de Medellín, pero fue la agente Luisa Fernanda quien llevó la peor parte debido a los golpes e insultos que recibió.

“Se montó a la moto pretendiendo darse a la fuga y la reacción mía fue ponerme en frente de la moto para que no fuera arrancar, ahí fue donde empezó a agredirme, me pegaba con el casco, con la mano, me dio varias veces en el pecho”, manifestó la agente afectada.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad rechazó estos hechos de violencia y señaló que el hombre ya se encuentra a disposición de las autoridades judiciales.

“Nosotros ya tenemos toda la denuncia respectiva de este caso con las autoridades respectivas. La persona se encuentra privada de la libertad y un fiscal tiene este caso”.

Según la entidad en lo que va corrido del año se han registrado cuatro agresiones contra agentes de tránsito en la ciudad.

