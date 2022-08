Habla colombiano que se salvó de impresionante accidente: “La Santísima Trinidad me hizo el milagro”

El impresionante accidente, que quedó grabado en una cámara de seguridad, hizo temer lo peor, pero don Apolinar Henao está vivo gracias a la Santísima Trinidad, según dice. Este adulto mayor, que se encontraba en una tienda del municipio de Guatapé cuando el camión se le vino encima , relató lo sucedido desde el hospital.

“Pedí un buñuelito y me senté en el taburete y, como yo soy devoto de la Santísima Trinidad, no me mató, porque yo puse las manos así y el carro se estuvo quieto, no pudo hacer nada”, afirma.

Don Apolinar quedó en medio de la pared y el camión. Inmediatamente un hombre y una mujer que salieron de la tienda corrieron a empujar el vehículo para liberarlo; luego fue trasladado al hospital local.

“La Santísima Trinidad no me dejó matar, me hizo el milagro. Si no me hubiera matado”, recalca don Apolinar.

Bomberos y agentes de tránsito ayudaron en el traslado de don Apolinar, quien sufrió varias heridas pero ninguna de gravedad.