Habla estudiante que estuvo detrás de la demanda a prohibición de consumo de licor y dosis mínima

Daniel Porras junto a un profesor de Derecho fueron los demandantes de la medida que terminó en un fallo de la Corte que levanta ampolla en los colombianos.

Más allá del consumo en lugares públicos como parques, entornos académicos y otros, la demanda a los artículos del Código Nacional de Policía, supone según los demandantes, un compromiso distinto a las restricciones para los gobernantes de turno.

En contexto: Corte Constitucional explica alcances del fallo sobre uso de alcohol y drogas en espacios públicos “Que las entidades territoriales regularan en qué espacios podría haber consumo sano de licor, o de sustancias psicoactivas, si así lo prevé la norma y en qué espacios pueden establecerse las familias, los niños, niñas y adolescentes para que tengan su libre esparcimiento”, explica Daniel Porras, estudiante de derecho y demandante.

La demanda de inconstitucionalidad no tiene ningún tinte político, asegura Daniel Porras, sin embargo, la decisión de la Corte sigue generando controversia.

“En los parques las autoridades no pueden controlar si un licor que se está consumiendo es adulterado o de contrabando, si un menor de edad está o no consumiendo licor”, manifiesta Luis Guillermo Orjuela, director de la Corporación Zona Rosa.

La gente sugiere más compromiso estatal con la vigilancia en parques y colegios.

“Desde que haya más presencia policial no pasa absolutamente nada”, asegura Juvenal Rivera.

Por su parte, los demandantes proponen algo distinto.

“Abordándolo desde un punto de vista de salud pública, serio, desde el Ministerio de Salud y no desde simplemente unas medidas policías o coercitivas”, señala Porras.

Vea también: Con proyecto de ley, buscan enfrentar fallo sobre uso de alcohol y drogas en zonas públicas