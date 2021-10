Habla médico tratante de Martha Sepúlveda: “Yo creo que va a terminar teniendo la eutanasia”

Incodol es la clínica que a 36 horas de practicarle la eutanasia a Martha Sepúlveda, quien padece esclerosis lateral amiotrófica, reversó su decisión. Freddy Quintero, gerente del centro médico, explicó el cambio repentino de criterio.

“La neuróloga tratante emitió un nuevo concepto de su estado clínico. Este fue evaluado por el comité y el comité consideró que la paciente ya no cumplía con la terminalidad en este caso para su enfermedad”, aseguró Quintero.

Pero en diálogo con Blu radio, la abogada de Martha Liria fue más allá sobre los motivos de esta decisión.

“Se publicó una entrevista realizada a la paciente en un medio de comunicación nacional en el cual se evidencia una funcionalidad mayor reportada por la paciente, es decir, lo que hicieron en el comité fue ver unas imágenes en televisión y decir literalmente: ¡ay, ella está mejor!”, señaló Camila Jaramillo, abogada de Martha.

Dicha entrevista fue emitida por Noticias Caracol el pasado 3 de octubre . Según Quintero, incidió para que la junta volviera a reunirse en torno al caso de Martha.

“Que la paciente no tenía progresión de la enfermedad y por eso el comité tomó la decisión que tuviera una nueva evaluación clínica para definir su estado funcional. Cuando se evalúa el caso se le solicita a la paciente ir nuevamente a una evaluación por parte de su neuróloga y se define el estado de funcionalidad que tiene la paciente”, subrayó el gerente.

Tras la expedición el pasado 23 de julio de la parte resolutoria del fallo constitucional que regula el derecho a una muerte digna en un paciente no terminal, Noticias Caracol le preguntó al doctor Quintero: ¿por qué desconocer la constitución con doña Martha?

“La sentencia de la corte hay que mirar cuando genera el fallo y se emite en su totalidad. En este momento el Ministerio de Salud no ha emitido esta nueva norma para su cumplimiento y como tal nosotros nos seguimos rigiendo por la 971”, señaló.

Pronunciamiento de médico tratante

Para Luis Alfredo Villa López, médico tratante de Martha Sepúlveda, el diagnóstico presentado por la IPS Incodol no es acertado ante el estado actual de la paciente. Asegura que no es posible una mejoría ante una enfermedad como esclerosis lateral amiotrófica.

“Realmente no hay posibilidades de mejoría. Yo en Martha agoté todos los recursos, inclusive recursos terapéuticos no convencionales y ella se dio cuenta de que en realidad no iba a haber reversa en este proceso, ella indolentemente sigue progresando”, manifestó el neorólogo.

Ante el argumento de la IPS de no adelantar el procedimiento por probabilidades de vida superiores a 6 meses, el médico asegura que Martha fue diagnosticada desde el año 2018 y que no se puede determinar un estado de salud a partir de una imagen en televisión.

“A futuro se va a deteriorar, eso es irremediable, el deterioro va a seguir y el deterioro no se puede calcular en cuánto tiempo lo haga, pero es irremediable, no tiene reversa. Se empiezan a secar los músculos del cuerpo, sobre todo en las manos, pierden hasta la capacidad de comer”, detalló.

También explica cuál era el estado de salud de la paciente en el momento que consultó.

“Cuando ella llega venía con pérdida de fuerza en las extremidades, tanto en piernas como brazos, y tenía como característica que los músculos le brincaban como le llamamos los médicos”, indicó.

Para él, más allá de los trámites o las discusiones científicas, Martha recibiría la eutanasia.

“Desde lo ético no podría definir eso, pero respeto la decisión de la paciente y, de igual manera, yo creo que va a terminar teniendo la eutanasia porque de todas formas la enfermedad es indolente, no tiene reversa y en la ciencia mundial aún no hay soluciones”, puntualizó.

Por ahora la lucha de Martha sigue en pie buscando tener una muerte digna ante una enfermedad que la reduce cada vez más.