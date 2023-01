Habla mensajero que vio cómo un bebé se salvó de caer al vacío gracias al instinto de su madre

"El susto fue grande, yo pensé que se había matado el niño”, relata el único testigo del suceso que casi termina en tragedia.

El más sorprendido por esta situación, en la que una madre desesperada se lanza al piso para agarrar a su hijo cuando caía al vacío en un edificio del barrio laureles en Medellín, es Luis Fernando Ortiz, un mensajero, quien el pasado martes llegó al sitio a entregar una documentación y presenció cómo se salvó el bebé de caer al vacío.

Relata que segundos después de salir del ascensor, casi ve morir al pequeño que lo acompañaba, de no ser por la acción heroica de la madre.

"El susto fue grande, yo pensé que se había matado el niño. Yo corrí a mirar a dónde había caído, yo miré porque como esos edificios a veces tienen esas escaleras que bajan derecho, yo no me acordé sino de que había que correr a mirar", cuenta Luis Fernando Ortiz, testigo del incidente.

El video estalló las redes sociales y evidenció no sólo el instinto maternal, que le permitió a la señora agarrar de una sola pierna al niño en el aire, para impedir su caída, también, muestra las irregularidades en la zona común del edificio, como lo explican expertos en gestión del riesgo.

“No es un descuido de la madre, en ningún momento. Eso es una responsabilidad de la administración del edificio el hecho de, por lo menos, tener mitigado todo ese tipo de riesgos, eso es un riesgo, ahí lo vimos, pudo haberle costado la vida a un niño”, señala Carlos Gil, experto en gestión del riesgo.

Dos días después del incidente, la zona por donde casi cae el menor tan sólo está demarcada con cinta y cajas. Expertos en responsabilidad civil aseguraron que, por lo ocurrido, habría lugar a una demanda.

“Hay perjuicios patrimoniales, morales y fisiológicos. También puede que se genere un estrés postraumático, un miedo a salir a la calle, a sacar a su niño o niña a la calle”, comenta Carolina Vélez, abogada especialista en responsabilidad social.

Noticias Caracol buscó a la administración del edificio Laureles Colonial, donde ocurrieron los hechos, pero hasta la ahora no hay respuesta.

Tras susto de mujer que salvó a su hijo de caer al vacío, con cinta y una caja advierten del peligro