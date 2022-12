Habla mujer atacada por un habitante de calle en Medellín

Las heridas en el rostro y brazos, propinadas con arma blanca, marcaron la vida de esta joven de 20 años para siempre.

“Sentí que alguien me salió del separador de las calles y yo nunca le vi un cuchillo en la mano”, cuenta la víctima de la agresión.

Sin saber que su rostro había sido desfigurado, la mujer huyó para que no le robaran su moto

“Mi reacción fue acelerar y más adelante me vi y me di cuenta que me habían lastimado y me vi la sangre”, relata la víctima

Las autoridades que investigan el caso indicaron que esta es una estrategia de los habitantes de la calle para robar

“Vamos a realizar mayor presencia en la zona uno, entiende que son habitantes de la calle, que son enfermos mentales”, asevera el general José Acevedo, comandante de la Policía de Medellín.

Casos como éste ya se han registrado en este mismo punto. La comunidad asegura que los más de 2.000 habitantes que permanecen asentados al fondo generan inseguridad.

“Da miedo pasar por ahí, muchos de los usuarios de acá están dejando la minorista por este motivo”, dice Joaquín Cardona, habitante de Medellín.

Mientras que Geovany Jiménez, otro habitante de la ciudad, agrega que en este sector los habitantes de calle “le tiran palos a uno, a veces se atraviesan para que uno los aporree, salen atracando a la gente”.

En Antioquia, 15 mujeres han sido asesinadas en lo que va corrido del año.