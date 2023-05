Habla papá de hincha de Nacional asesinado: “Inaudito que se maten por defender unos trapos”

Noticias Caracol dialogó con William Gallego, padre de Alejandro Gallego, hincha de Nacional asesinado en una salvaje riña que se desató entre seguidores del Atlético Nacional y del Independiente Medellín el fin de semana y que dejó otro muerto, un seguidor del DIM.



El señor Gallego manifestó que su hijo “no era ningún bandido, no era ningún pandillero; era barrista, sí, de una barra que se llama Entrerríos. A él le gustaba asistir a los partidos, pero él no era de broncas y que porque entre los amigos le dijeran el ‘Zombie’, algo así, no quiere decir que fuera un maleante, como lo quiso decir el alcalde, que sacó un trino por ahí diciendo que alias el 'Zombie'”.

Con la voz entrecortada envió también un mensaje a los allegados de Anderson Jaramillo, el barrista del Independiente Medellín muerto en esas mismas circunstancias: “Mis condolencias para su familia porque el dolor es muy fuerte”.

“No le deseo esto a nadie, ni a los del Medellín ni a los de Nacional, es algo que es inaudito que se maten por defender unos trapos de unas entidades futboleras que no hacen nada por ellos”, puntualizó el papá del hincha de Nacional asesinado.

Así va la identificación de los asesinos

Más de nueve horas de videos captados por cámaras de seguridad sirvieron para identificar a 14 personas dentro de las que estarían los responsables del homicidio de los barristas de Nacional y Medellín, Alejandro Gallego y Anderson Jaramillo, y de herir a otras 14 personas en medio de esa batalla entre los hinchas.

“Tenemos ya identificados varios, pero los vamos a identificar a todos. Hemos dispuesto 15 policías judiciales, la Fiscalía ha delegado un fiscal especializado, tenemos una recompensa de 200 millones de pesos, estamos revisando todas las horas de grabación. Es muy tonto el que cree que puede hacer un ejercicio de violencia como el que hicieron en Medellín sin saber que Medellín está plagado de cámaras”, indicó el alcalde de la capital antioqueña, Daniel Quintero.

Por ahora, siete personas continúan internadas en centros de atención. Los médicos del hospital Pablo Tobón Uribe tratan de salvarle la vida a Erik Córdoba, que tiene trauma craneoencefálico y está en una unidad de cuidados intensivos.

El alcalde Quintero aseguró que pedirá 40 años de cárcel, la máxima pena, para los responsables.

“Los vamos a capturar y ojalá vayan ahorita al estadio, porque ya los tenemos identificados. Ojalá vayan ahorita para capturarlos de una vez, si son tan valientes que vayan ahorita, y si no van, también los vamos a coger”, añadió.

Según analistas de conflicto, hubo fallas en el dispositivo de seguridad del partido.

“Si hacen un plan de seguridad dentro y fuera, y lo paran posteriormente, quiere decir que no están haciendo adecuadamente el plan. Aquí falló la seguridad, aquí falló la Policía, aquí falló la inteligencia”, opina Fernando Quijano.

Pese a los problemas de orden público registrados este fin de semana, este marte se jugará el partido de la Copa Libertadores donde la hinchada de Atlético Nacional podrá ingresar al estadio. Más de 700 uniformados estarán a cargo de la seguridad.