Habló la mujer que con trovas critica la polémica canción 'Amarte duro' de Farruko y Víctor Manuelle

La letra del tema interpretado por los dos boricuas llevó a una presentadora paisa a responderles con música tradicional colombiana.

'Amarte duro', donde se hace referencia a la cocaína y a Pablo Escobar, y donde además se hace ver como normal la violencia contra la mujer, ha recibido cientos de críticas y rechazos en redes sociales, pero Paula Arcila buscó otra forma de contrarrestar la imagen que se proyecta de Medellín en la interpretación y reivindicar a la mujer.

En su trova no solo cuestiona al puertorriqueño Farruko por ofender a los paisas sino también por denigrar a la mujer con su letra, cuestionando principalmente esta frase de la canción: “Y te voy a dar bien duro como Chris le daba a Rihanna”.

Paula le responde que él “ha hecho mucho daño con lo que dice en su canción”.



Para finalizar, Arcila dice: “En cuanto a lo de Medallo usted y Víctor Manuelle le deben mucho a esa tierra, siempre los tratan muy bien. Seguir hablando de coca no solo es tema trillado”.

La antioqueña manifestó a Noticias Caracol que en cuanto escuchó la letra de la canción, la reacción fue inmediata. “Siento que tenemos todos una responsabilidad social con el problema de la violencia machista. No se está tomando muy en serio en algunos lugares”, aseguró.

Su intención con este mensaje es señalar que se debe acabar con la naturalización de la violencia y "tomar conciencia de que es un problema social y todos somos responsables de erradicarlo”.

Arcila manifestó que si bien toda la vida han existido este tipo de canciones, los tiempos han cambiado, “ahora hay cero tolerancia contra el machismo. Lo que hicieron Farruko y Víctor Manuelle en esta canción es sencillamente inaceptable”.

Sobre Medellín, señaló que aunque la ciudad tiene un pasado que no se puede esconder, también ha mejorado mucho en los últimos años, pero “hay una fascinación por el tema del narco y por Pablo Escobar en concreto".

En sus redes sociales, Víctor Manuel emitió un comunicado en el que se disculpa y asegura que se ha malinterpretado la letra de la canción - refiriéndose al caso de Rihanna y Chris Brown- pero de Medellín no dice nada.

A pesar de sus disculpas, ella señala que el daño ya está hecho, "la canción normaliza la violencia machista".

