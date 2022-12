Habló menor que resultó herida por defender a su amiga a la que le iban a cortar el pelo

Imágenes tomadas de video.

Ximena, de 12 años, está en su casa recuperándose. Afirma que por temor no volverá a estudiar en el Inem.

Blu Radio tuvo la oportunidad de entrevistarla, al igual que a su mamá, Lucía, quien afirmó que su hija, quien entró a estudiar allí este año, amaneció quejándose de dolores en el pecho y en uno de sus brazos. Añadió que las respectivas denuncias ya están interpuestas en la Fiscalía.

La menor narró su punto de vista frente a lo que sucedió la noche del pasado miércoles a las afueras del colegio, bajo la mirada de una multitud de jóvenes que no hicieron nada frente a la agresión de dos jóvenes a una niña, a quien le iban a cortar el pelo.

Ximena, amiga de la menor objeto de la agresión, manifestó que ella se metió a la pelea para defenderla. Entonces recibió la puñalada por parte de una de las menores.

“Yo me metí para que mi amiguita se fuera. Yo cogí a una de las agresoras por detrás y le dije a mi amiga que corriera porque le tenían un cuchillo por la espalda”, narró Ximena, quien añadió que, quizás, lo que motivó la agresión fue la envía, “porque ellas nunca habían tenido problemas”.

La menor añadió que era la primera vez que veía un cuchillo en el colegio, y que no se debe estigmatizar a la institución por este episodio: "El colegio es muy bueno, no tengo que decir nada en contra de él".

Frente a la pregunta de qué piensa de que las agresores vayan a ser recluidas en un centro durante un periodo de tiempo, Ximena respondió que, igual, no se siente segura: “El novio de una de ellas las estaba acompañando (esa noche). Ellas quedan en la cárcel pero pueden decirle a otra persona que haga algo”.

Por último, Ximena cuestionó la actitud de los demás estudiantes que fueron espectadores: “Un montón de niños grabando, me parece muy mal hecho porque había una cuadra llena de gente mirando y riéndose en vez de ayudar. Le pedíamos ayuda a los vigilantes y dijeron que no les correspondía”, señaló.

