Habrá racionamiento en el Valle de Aburrá porque usuarios no ahorran agua

Los afluentes que surten de agua a los embalses que utiliza EPM para surtir de agua al Valle de Aburrá se han reducido en un 70 por ciento. De seguir esta tendencia esta entidad se verá obligada a realizar racionamiento de agua por zonas.

A este panorama se suma que, según cálculos de EPM, el llamado que hace a la comunidad para que ahorre agua no ha surtido efecto y solo se ha reducido el consumo en un 2 por ciento, cuando esperaban que fuera de un 10 por ciento.

En caso de que esto no mejores en los próximos 45 días, comenzarían los racionamientos de agua.

“Si no se comportan positivamente estas variables, pues eso implica escalar las decisiones a unas más profundas. Esto es, como se viene dando en varios sectores de la ciudad ir programando algunas interrupciones en el servicio”, afirmó Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de EPM.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, de nuevo, alertó sobre esto. “Si no disminuimos consumo entre todos, definitivamente la vamos a pasar muy mal”.

En promedio, cada familia en Medellín gasta 13 metros cúbicos de agua al mes.

Por derrochar agua en el Valle de Aburrá se han sancionado cerca de mil usuarios y cobrado multas por cerca de mil 200 millones de pesos. Esto en 45 días, afirmó Santiago Ochoa, vicepresidente de Saneamiento y Agua de EPM.