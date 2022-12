Hacen un llamado para que también busquen una negociación al conflicto con el ELN

Un llamado urgente como sociedad para que el Gobierno y la guerrilla del ELN se sienten a buscar una salida negociada al conflicto armado hizo hoy en Medellín el movimiento Colombia Sin Minas .

Según Álvaro Jiménez, vocero de dicha colectividad, es lamentable que el acuerdo alcanzado por el Estado y las FARC para retirar las minas antipersonal del territorio nacional, esté limitado a que solo pueda ejecutarse en las zonas en las que no tenga presencia el ELN.

Sin embargo el proceso de desminado debe iniciarse así mientras se avanza en una solución definitiva.

“Mientras el ELN no esté en el proceso de paz no vamos a poder finiquitar el conflicto de manera total, lo que se debe hacer es fortalecer el acuerdo hecho con las FARC y extenderlo a otras regiones. Hay que hacer todos los esfuerzos porque el ELN haga parte del proceso de paz y hay que reclamarlo como ciudadanía”, dijo Jiménez.

En Antioquia las zonas más afectadas por minas antipersonal son las subregiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca. Los municipios señalados como prioritarios para el desminado son Ituango, Briceño, Anorí y Cáceres, pero en muchos de ellos hay presencia del ELN.