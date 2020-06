“Hago un llamado para que el caso no quede impune”: amiga de estudiante de Eafit asesinada en Caldas

Hay consternación en los departamentos de Antioquia y Caldas por el asesinato de Daniela Quiñones, estudiante de la Universidad Eafit que luego de su desaparición en el municipio de Marmato fue hallada muerta en el río Cauca.

“Siento demasiada incertidumbre, rabia y descontento de no saber qué es lo que va a pasar con su caso, no alcanzo a dimensionar como una persona puede atentar así contra la vida de una mujer. Hago un llamado a las autoridades para que el caso no quede impune”, expresó María Camila Jaramillo, amiga de la joven.

Daniela, de 23 años, había estado en compañía de un amigo y otro hombre en un cumpleaños, y este último se ofreció a llevarla a su casa, pero nunca llegó.

El coronel Luis Gómez, comandante de Policía del departamento de Caldas, informó que desde que se conoció su desaparición fue designado un grupo de la Sijín que junto con la Fiscalía General de la Nación está a cargo de la investigación.

El hombre que estuvo con Daniela es el principal sospechoso de lo ocurrido y sería judicializado por homicidio agravado, según informó el periódico La Patria.

Entretanto, la Universidad Eafit, donde la joven estudiaba Administración de Negocios, convocó para la tarde de este miércoles un homenaje al que pueden unirse sus compañeros a través de medios virtuales.

