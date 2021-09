Hallan a bebés de 6 meses abandonados en una vivienda de Puerto Berrío

Una mujer en Puerto Berrío, Antioquia, rescató a dos bebés que se encontraban abandonados en una vivienda. Ante el llanto de los menores no dudó en ingresar para salvarles la vida.

Érika Marcela Gaviria fue el ángel de la guarda de dos bebés de 6 meses de nacidos que fueron abandonados por su madre, una joven de aproximadamente 18 años, en una vivienda en el barrio Nuevo Milenio del municipio de Puerto Berrío.

“Cuando yo me levanté a eso de las 5:30 de la tarde, los niños aún estaban llorando, yo me acerqué a la vivienda donde estaban los niños a ver en qué podía colaborar porque los niños no dejaban de llorar, cuando yo fui a la casa los niños estaban tirados en el piso, orinados” contó Érika.

Según la propietaria de la vivienda y los vecinos del sector, la mamá de los niños aprovechó un momento de soledad para poder ingresar hasta la vivienda y dejar los bebés abandonados.

“Una mamá de como 23 años me dejó dos niños abandonados y ella no hacía sino culparme a mí de que fui yo la que los dejé ahí tirados en la puerta, y yo no soy capaz de hacer eso, yo también tengo tres hijos y no soy capaz de abandonarlos”, manifestó María Alejandra Vélez.

Desde la Comisaría de Familia de Puerto Berrío destacan la labor humanitaria de Érika.

“La vecina escuchando el llanto y todo ese temor de los niños, toda esa angustia, pasa a detectar y encuentra que, efectivamente, los niños están solos, tirados en el suelo, no les habían cambiado sus pañales, con hambre”, indicó Nelson Guillermo Quiceno, comisario de familia.

Al ver las condiciones de los menores, Érika los llevó al hospital de Puerto Berrío en donde quedaron a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos.