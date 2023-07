Hallan en vía de Bello el cuerpo de un empresario que estaba desaparecido

Un empresario en Medellín, que se encontraba desaparecido desde el pasado 5 de julio, fue encontrado muerto seis días después en Bello, Antioquia. El cuerpo estaba envuelto en papel vinipel, un costal y bolsas.

El macabro hallazgo se registró en avenida Regional Oriente Norte, en inmediaciones al barrio La Gabriela de Bello, en el norte del Valle de Aburrá.

La víctima fue identificada como Deiby Alberto Blandón Marín, de 41 años, un empresario que era buscado por su familia y allegados desde el 5 de julio, cuando desapareció en el sector de Exposiciones en el centro de Medellín.

Lamentablemente, el pasado martes 11 de julio después de no tener noticias de su paradero, unos policías que patrullaban en la avenida Regional Oriente Norte se percataron de algo extraño en uno de los desagües de la vía, informó El Colombiano.

Al acercarse a verificar la escena se encontraron con un cuerpo embolsado.

Ahora las autoridades investigan los móviles del crimen.

ALERTA POR APARICIÓN DE CUERPOS EMBOLSADOS EN ANTIOQUIA

Una grave alerta lanzaron organizaciones no gubernamentales por la constante aparición de cuerpos embolsados en Antioquia. Dicen las autoridades que en lo corrido del mes de junio fueron seis encontrados en el área metropolitana, y en 2023 se contabilizan al menos catorce casos de personas abandonadas bajo esta modalidad.

Aparentemente, estos homicidios se están cometiendo en la capital paisa, pero los cuerpos embolsados son dejados en zonas muy alejadas, presuntamente para no alertar a las autoridades de Medellín.

Carlos Arcila, vocero de Corporación Humanitaria Justicia al Derecho, manifestó que “en el último periodo ha rebajado el índice de homicidios y ha aumentado la desaparición forzada, lo insólito de la situación es que muchas de estas personas desaparecidas se encuentran embolsadas, torturadas y descuartizadas. ¿Por qué no ocurre dentro de las comunas de Medellín? Para no llamar la atención de las autoridades, para mostrar que en la ciudad no hay homicidios”.

Uno de los casos más impactantes se registró el pasado 27 de junio cuando en el municipio de La Estrella, sur del Valle de Aburrá, trabajadores de una subestación de energía, que se disponían a cortar el césped en el sector de Ancón Sur, encontraron una cabeza humana.