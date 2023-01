Hallan improvisados laboratorios de coca en manos de inexpertos en casas cerca de Medellín

Se trataría de una estrategia antes usada por delincuentes como Pablo Escobar: alquilar viviendas, adecuarlas y ponerlas a producir narcóticos.

Durante una operación, luego de ingresar a una casa, la policía antinarcóticos encontró la vivienda repleta de peligrosos químicos que emitía fuertes olores y que, explican los agentes, eran utilizados para procesar cocaína.

“Hemos notado con preocupación cómo las organizaciones de narcotráfico ha trasladado las infraestructuras para el procesamiento de cocaína a las ciudades o zonas urbanas”, dijo el coronel Carlos Gualdrón, oficial de la policía antinarcóticos.

Una estrategia, aseguró, que no se veía desde la época de pablo escobar y que ahora está pretendiendo aplicar el ELN.

“Cuando el cartel de Medellín estaba en su máximo auge que utilizaron residencias casas precisamente para hacer estos procesos”, explicó.

Procesos que en esta casa, cuentan, eran realizados por adultos mayores sin ninguna experiencia en manejo de químicos y que eran contratados por el ELN.

Un agente encubierto dijo que “personas de la tercera edad o jóvenes o que se dejan manipular o por necesidades económicas de los contrabandistas, bien sea para la producción o cuidar la infraestructura. A los adultos mayores normalmente a ellos le garantizaban el alimento y muy poco dinero”, añadió.

No solo arriesgaban sus vidas sino la de todos los vecinos, porque convierten las viviendas en casas bomba.

“Para evitar ser detectados si es en un barrio en una zona urbana pues no va a generar tanta tensión y tampoco no van a tener que trasladar grandes cantidades, no de base de cocaína, no de sustancias químicas, que son las que se utilizan en el proceso”, indicó Gualdrón.

Solo este año, según la policia antinarcóticos, ya han sido descubiertos dos casas laboratorios muy cerca de Medellín.