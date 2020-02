Hallan otros siete cuerpos de posibles víctimas de falsos positivos en cementerio de Dabeiba

Cerca de los cadáveres encontraron botas de caucho y proyectiles. En una fosa también estaban los restos de un niño, que no pasa los 10 años.

“Encontramos dos ojivas en el cráneo de uno y encontrar eso (…) mire cuando me lo pasaron yo no sabía que eso eran ojivas, porque uno se imagina la ojiva, pero eso se va deteriorando. Entonces cuando te lo dan en la mano piensas que es una piedra, pero por el peso uno dice oiga esto no es el peso de una piedra, son ojivas y ojivas en el cráneo de alguien pues a ver…”.

Así describe el magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Alejandro Ramelli el momento en que sus investigadores le informaron de un nuevo hallazgo en las fosas comunes del cementerio Nuestra Señora de Las Mercedes, en Dabeiba.

Para este hombre, quien tiene a cargo las investigaciones por los falsos positivos, esto es una pista clara de que los restos pertenecen a víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

“Cerca de los cuerpos hemos encontrado botas de caucho, hemos encontrado proyectiles en los cráneos y todo eso son indicios bastante serios de que se trata de personas que fueron ejecutadas”, asevera el abogado.

Sin embargo, en esta segunda etapa de exhumaciones hicieron otro hallazgo más doloroso: el de un niño sepultado junto a cuerpos que tenían evidencia de haber sido asesinados.

“Por la dentadura, los expertos afirman que no superaba los 10 años de edad”, indica Ramelli.

Para el magistrado hay un alto grado de certeza de que se tratan de víctimas de falsos positivos, no solo por las pruebas, sino por la coincidencia de las versiones de quienes los guiaron hasta este lugar y lo que han hallado en él. Pero ahora tiene un objetivo y es con miras a los responsables.

“Ojalá vengan a esta jurisdicción, yo creo que este es el momento para que ellos vengan, hagan un aporte sincero y de verdad”, añade el abogado.

Este martes, también se vieron largas filas de personas que se acercaron a la Alcaldía de Dabeiba para dejar muestras de sangre que permitan ubicar a familiares desaparecidos a través de pruebas de ADN.

Lo hicieron ante un llamado de la JEP para avanzar en las identificaciones. La cantidad de gente que acudió al llamado llevó al magistrado a esta reflexión:

“Es un reflejo de lo que sucedió en Dabeiba en los últimos 20, 30 años e hicimos esta invitación y la multitud ha llegado a tomarse las muestras, a acreditarse como víctimas del proceso y realmente eso es muy satisfactorio”.

Inspecciones como estas también se realizan en el sector de La Escombrera, en la comuna 13 de Medellín, en Hidroituago, al norte de Antioquia, y en San Onofre, Sucre.