Hallan otros tres cuerpos de presuntas víctimas de falsos positivos en fosas de Dabeiba

Los restos fueron exhumados este lunes por la Justicia Especial para la Paz. Entretanto, Medicina Legal trabaja en establecer sus identidades.

Doce horas bajo el sol y el trabajo de un equipo de más de nueve personas permitieron el hallazgo de tres nuevos cuerpos de posibles víctimas de falsos positivos en las fosas comunes del cementerio Nuestra Señora de las Mercedes de Dabeiba, occidente de Antioquia.

“Se puede ver que no hay ningún tipo de señal, no hay ningún tipo de cruz, no hay absolutamente nada. Igualmente, se trata de entierros colectivos y las familias no suelen enterrar a varios al mismo tiempo”, explicó el magistrado de la JEP Alejandro Ramelli.

Con estos ya serían 20 los cuerpos encontrados en el campo santo y que fueron entregados a Medicina Legal para su identificación.

Según el magistrado Ramelli, hay certeza de que las víctimas allí enterradas hacen parte de los mal llamados falsos positivos.

“Toda la información que tenemos indica que son por ejecuciones extrajudiciales”, añadió el abogado.

Tras iniciar esta segunda jornada de exhumaciones en el cementerio de Dabeiba, también se hizo un acto conmemorativo para la entrega del cuerpo de Edison Lezcano, joven de 23 años que desapareció y fue asesinado hace 18 años.

“Me decían que ahí estaba, pero me encontré fue con unos militares, los cuales me hacían una cantidad de preguntas de él y me decían que él no era ningún agricultor (…) que según eso que pertenecía a un grupo, algo así me decían”, recuerda Nohelia Rengifo, expareja de la víctima de falsos positivos y madre de su hijo mayor.

Gustavo de Jesús Lezcano, padre de Edison, duró 18 años buscando su rastro hasta este lunes, cuando gracias a los cotejos de ADN lo encontró y pudo darle sepultura.

El cuerpo de Edison fue entregado en medio de una peregrinación y el municipio decretó tres días de luto en su memoria.