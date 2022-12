Hallan seis enterramientos indígenas de más de 2 mil años de antigüedad en obras de Metroplús

Se trata de vasijas elaboradas en cerámica en las que reposaban restos humanos cremados. Los elementos están bajo custodia de expertos.

Expertos como Juan Pablo Diez Ramírez, arqueológo director de las obras de Metroplús que se realizan en la avenida El Poblado, en Envigado, y la Corporación para Investigaciones y Estudios en Sociedad, Patrimonio, Ambiente e Historia (SIPAH) estudian los elementos encontrados entre junio y octubre de 2017 en al sur de Medellín.

"Los enterramientos fueron encontrados sobre la carrera 43 A y las calles 33B Sur y 34 Sur, en Envigado. Las vasijas tienen huellas de uso previo, utilizadas para cocina y usadas para enterrar a un pariente", explicó el arqueólogo, quien también ha participado en descubrimientos de tesoros indígenas en otras obras del área metropolitana.

Según Diez Ramírez, los hallazgos se realizaron a tan solo un metro de profundidad de la calle, lo que permite establecer la importancia de la arqueología en proyectos como el de Metroplús.

"Las normas técnicas de construcción de otras décadas no implicaban excavaciones tan profundas para buscar en los suelos, lo que permitía que muchos vestigios no fueran afectados. Hoy se se requieren y eso habla de la importacia del trabajo arqueológico", explicó.

Las antigüedades, cerámicas del periodo marrón inciso, podrían dar luces sobre los modos de alimentación, si se cocían o no los alimentos y cómo lo hacían y sobre los rituales funerarios de la época.

Sin embargo, según Diez Ramírez, la acidez del suelo en el que fueron hallados esos elementos no permite que se conserven textiles, madera o restos de comida y óseos.

Hace una semana, la carrera 43A en Envigado estuvo cerrada por otro hallazgo que llamó la atención de los medios: “en el lugar se encontraron varias acequias (instalación de acueductos y drenajes) en las que se diferencian varios tipos constructivos que mezclan materiales como adobe macizo y rocas de río, relacionados con las redes húmedas del período Republicano (siglo XIX)”, informó Metroplús en un comunicado.

Estos descubrimientos, según Diez Ramírez, cobran relevancia porque son una muestra de que el patrimonio arqueológico se puede preservar si se aplica la norma vigente para ese tipo de proyectos.